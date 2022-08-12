يرى كثيرون في الوسط الفني الروسي وبينهم الممثل سيرغي بيزروكوف، أن على موسكو الاستفادة من عزلتها المتزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا، لتنقية الثقافة الروسية من التأثير الغربي وتعزيز القيم المحافظة بما في ذلك الوطنية والعقيدة الأرثوذكسية.

وقال بيزروكوف خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في مسرح غوبرنسكي في موسكو «يجب أن نستفيد من العزل لإعادة الاتصال بتقاليدنا».

وبيزروكوف (48 عاما) من أشهر الفنانين في روسيا، ويعمل مديرا فنيا في مسرح غوبرنسكي في موسكو.ويعتبر أن على روسيا تشكيل فضاء ثقافي خاص بها بدل التطلع إلى التمثل بهوليوود.

ويتابع «عشنا في عالم أفلام مارفل طيلة ثلاثين عاما»، بالإشارة إلى مجموعة أفلام أميركية لأبطال خارقين مضيفا «حان وقت أن نخلق نحن أفلامنا» الخاصة.

ويلفت إلى أن «العودة إلى الاتحاد السوفييتي مستحيلة، لكن يمكننا محاولة إعادة الثقة بروسيا».

وخضع بيزروكوف موخرا لعقوبات أوروبية على خلفية دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولطالما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه على أنه وصي على القيم الروسية التقليدية من اعتناق الأرثذوكسية، مشددا على أن القيم الليبرالية الغربية أصبحت قديمة.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ضاعفت السلطات الروسية جهودها لإبعاد شعبها عن القيم الغربية، ويقول العديد من الفنانين إن على الفن ان يكون القناة الأساسية لمحاولات الإبعاد هذه.

ويقول المنتج المسرحي والمخرج ادوارد بوياكوف الذي يدعم ما يسميه «حرب (روسيا) المقدسة» في أوكرانيا، «إن روسيا على مشارف ثورة محافظة».

«الفن الممل»

ومذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، غادر العديد من الفنانين روسيا، منهم المخرج كيريل سيريبرينيكوف والممثلة شولبان خاماتوفا.

أما الذين لايزالوا في روسيا، فيخضعون لضغط متزايد ليدعموا غزو أوكرانيا.

وأطلق عدد من الشخصيات المؤيدة للكرملين بشدة، مثل سيرغي ميرونوف وزخار بريليبين اللذين يرأسان حزب «روسيا العادلة»، ما وصفوه ب«الموقف المناهض للدولة» للنخب الثقافية في روسيا.

وطالبوا أن يطرد رئيس مسرح البولشوي فلاديمير أورين المدير ألكسندر مولوشنيكوف (30 عاما) على خلفية موقفه غير الوطني المفترض، أو أن يستقيل هذا الأخير بنفسه.

ولا يستطيع العديد من الشخصيات المعارضة للكرملين تأدية عروض في روسيا.

ويقول أليكسي كوزين، وهو مدير شركة إنتاج موسيقى الروك الروسية «نافيغاتور ريكوردز» لوكالة فرانس برس، «تم إلغاء أكثر من مئة عرض موسيقي منذ فبراير2022».

ويشير كوزين، المقيم في روسيا، إلى أن «القائمة السوداء» غير الرسمية تضم حاليا 40 اسما تقريبا، منهم يوري شيفشوك وهو مغني روك شهير اتهم الكرملين ب«قتل» شباب روس وأوكرانيين خلال حفلة موسيقية في مايو الماضي.

وفي يونيو، أعلنت السلطات الروسية تغيير المدراء والرؤساء في ثلاثة من أهم المسارح في العاصمة موسكو.

وأغلق بذلك مسرح «مركز غوغول» (غوغول سنتر) الذي كان سيريبرينيكوف قد حوله إلى مساحة فن حر.

ويقول الكاتب المسرحي في مسرح «غوغول سنتر» فاليري بيشيكين، الذي لايزال مقيما في روسيا، لفرانس برس «لم تعد السلطات تريد فنا مستفزا. باتت تفضل الفن الهادئ والموثوق وحتى الممل».

ويضيف «نتيجة لذلك، سيعود المسرح إلى الكلاسيكيات وسيعود السينما إلى الأفلام الكوميدية الخفيفة وستعود المتاحف إلى المعارض التي لا تصدم».

وبدأت المعارض الفنية تتأثر أيضا. ففي أبريل 2022، أوقف غاليري تريتياكوف عرض الفنان الروسي الأميركي غريشا بروسكين الذي كان مكرسا ل«الأيديولوجيات وأساطيرها». وقال المعرض حينها أن وقف العرض حصل «لأسباب تقنية».

وتحدثت أولغا أندريفا، وهي كاتبة في مجلة «اكسبرت» الأسبوعية الروسية المحافظة، عن «صراع أبدي» بين القوميين السلافيين والموالين للغرب، وهما مدرستان فكريتان في روسيا في القرن التاسع عشر.

وقالت أندريفا لوكالة فرانس برس «نشهد جولة جديدة من هذه المعركة. المجتمع يتغير بشكل جذري».