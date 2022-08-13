يعرض اليوم الجمعة أول عروض مشروع «نادي المسرح التجريبي» بعرض مسرحية «رودان» للمخرج محمد سيد بقصر ثقافة بني سويف، وتتوالى على مدار الأيام المقبلة العروض المسرحية المشاركة في المسابقة بالمحافظات المختلفة، حيث يعرض يوم الأحد مسرحية «كاليجولا» للمخرج معتز مدحت بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مشروع «نادي المسرح التجريبي» يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويتنافس خلاله 14 عرضا مسرحيا من محافظات مصر المختلفة، وتنال العروض الفائزة بالمهرجان 6 جوائز، ثلاث منها كعرض أول وثان وثالث بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، وثلاث جوائز أخرى في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة، وستعلن الجوائز جميعها بحفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل 2022.

يذكر أن الدورة الـ«29» لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.