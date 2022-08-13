ظفار/ سلطنة عمان – 12 أغسطس 2022:

في حفل تخطى به الحضور عشرات الآلاف داخل المسرح وخارجه، أحيا «جبل الأغنية العربية» الفنان الإماراتي حسين الجسمي أكبر وأضخم الحفلات الغنائية على مسرح المروج في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، توافد إليه الجمهور العماني والخليجي والعربي المتواجد حاليا للاستمتاع بالأجواء الخلابة في «خريف ظفار»، قبل بدء الحفل بساعات، حيث تعذر دخول الجميع بسبب اكتمال المقاعد في مدرجات المسرح، لاسيما أن هذا اللقاء الذي جمع الجمهور العماني وزوار ظفار بفنانهم المحبوب قد جاء بعد سبعة أعوام من آخر حفل غنائي أحياه الجسمي في صلالة.

وما إن اعتلى الجسمي خشبة مسرح المروج بادله الحضور التحية بالتحية حيث تعالت صيحات الفرح والسرور مرددين أجمل عبارات الترحيب والمحبة، واستمر تفاعلهم وغناؤهم طوال ساعتين من الغناء المتواصل، ليؤكد الجسمي فرحته البالغة بلقائهم في عمان قائلا:

مساء الخير على أهل الخير، فرحتي اليوم بلقاء الأهل والأحباء في عمان الحبيبة لا توصف، وأنا فخور بالوقوف أمامكم على مسرح المروج في درة عمان الغالية (صلالة)، اللي في كل زيارة لنا نشوفها أجمل وأحلى بأهلها وناسها الطيبين»، وأضاف: «ويسعدني أن أشارككم سعادتكم وأفراحكم في سلطنة عمان الشقيقة، ولكم مني كل المحبة والأمنيات بدوام العزة والتقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى (الله يحفظه)».

وتنقل «جبل الأغنية العربية» حبا وطربا بين مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الغنائي القديم والحديث، ومن الألوان الغنائية المختلفة العمانية، الإماراتية، الخليجية والعربية، من بينها أغنية «حلوة عمان» التي صيغت بعض من أبياتها بكلمات جديدة أعدت خصيصا لهذا الحفل أبدع بها الشاعر العماني يعرب عبد الحميد، والذي قال فيها:

حلوه عمان يا بلادي الغالية

مجد وحضارة ومبادي وافيه

رايتها ف الكون دايما عاليه

قابوس أرسى لها ساس متين

سلطاننا هيثم وفاها بالعهود

وافي كريم الأصل من زاكي الجدود

يا سيدي آمر وخلفك حن جنود

بو ذي يزن بالعهد نقسم لك يمين

وأهدى الجسمي رسالة محبة من الشعب الإماراتي إلى سلطنة عمان قيادة وشعبا من خلال أدائه لأغنية «حي بالشهامة» كعربون محبة واحترام وسط تفاعل كبير في مدرجات المسرح المكتظة.

هذا، وأعرب الجسمي بعد الحفل من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به، عن جمال اللحظات التي عاشها واستمتع بها مع الجمهور الكبير، وقال: «من صلالة أرض الأصالة، عشنا أجمل اللحظات في ليلة من أروع الليالي مع شعب مضياف وجمهور متفاعل عاشق للموسيقى والفن» وأضاف: «والوعد بلقاء قريب في سلطنة عمان الحبيبة إن شاء الله»، شاكرا جميع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم وإنجاح الحفل من جميع جوانبه، وخص بشكره بلدية محافظة ظفار واللجنة المنظمة لمناشط وفعاليات خريف ظفار على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم الذي وصفه بالاستثنائي.