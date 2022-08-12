بيروت - عمر حبنجر



قد يكون لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع ممثلي حزب الله، حسين خليل ووفيق صفا، التحرك العملي المباشر الأول، على صعيد ملف انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وان كان حادث اقتحام فرع احد المصارف في شارع الحمراء من جانب مودع عجز عن استيفاء حقه، بالتي هي أحسن، قد يكون غيب الأضواء عن لقاء «كليمنصو»، في لحظة انعقاده. لكنه لم ينل من جوهر القضايا الحساسة التي طرحت خلاله، أكان حول مواصفات وانتماءات رئيس الجمهورية المقبل، او عن حقيقة النوايا حيال إجراء هذه الانتخابات، وأخيرا حول ترسيم الحدود، وما إذا كانت مسيرات حزب الله التي انطلقت باتجاه حقل كاريش، إيرانية الهوى، أم لبنانية الغرض والهوية.



وجديد ما يقال حول هذا اللقاء، هو اتفاق جنبلاط وزائريه، على مبدئية أن يكون رئيس الجمهورية المقبل توافقيا بالحد الأدنى، ولا يكون استفزازيا لأحد، ولا رماديا بالمطلق، وإلا لن تفتح أمامه أبواب الدول الشقيقة او الصديقة والتي يعول عليها لبنان في مرحلة الانقاذ اللاحقة، من خلال الودائع المالية وصندوق النقد الدولي.



وفي معلومات اضافية حول ما دار في اللقاء، سأل جنبلاط ضيفيه المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين خليل، ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا، هل انتم مستعدون للقبول بانتخاب رئيس جمهورية من خارج فريق 8 آذار، وهل ان قضية التصعيد الحدودي أبعد من مسألة شد الحبال التفاوضية مع اسرائيل، وان لها ابعادا ايرانية وروسية، ضمن اطار الصراع مع العرب؟. وأضاف: من جهتنا، لا نوافق على خيار الحرب، لأنكم اذا دفعتم الأمور في هذا الاتجاه ستقضون على البلد وعلى آخر فرصة متاحة لاستنهاضه من خلال ثروته النفطية والغازية، وطالب جنبلاط الحزب عبر ممثليه بموقف واضح وصريح من موضوع صندوق النقد الدولي، منبها الى ان الخلاص المالي والاقتصادي في لبنان، لن يكون الا عبر هذا الصندوق.



واكتفى الزائران في الموضوع الرئاسي بتأكيد الانفتاح على النقاش في كل الخيارات، مع عدم الاعتراض على صندوق النقد والمفاوضات معه، مع التشديد على الحاجة الى درس التفاصيل. أما بخصوص ترسيم الحدود البحرية، فقد أكد الحاج خليل انه ليس لدى الحزب هوس الحرب، لكن اذا تمادى الاسرائيليون وتخلت الدولة عن دورها، فلن نبقى مكتوفي الأيدي.



إعلام حزب الله قال ان جنبلاط كرر موقفه بانتخاب رئيس الجمهورية يمثل الحد الأدنى من التوافق، والا يكون مستفزا لأحد، وهو ما أيده وفد الحزب، واعتبر ان الأمر بحاجة الى التشاور مع القوى السياسية.



واستفسر جنبلاط عن دعوة السيد نصر الله في ذكرى عاشوراء الى تشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات، لتتحمل المسؤوليات في حال الشغور الرئاسي، وسأل ما اذا كان لدى الحزب مؤشر على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد له خليل ان الحزب لا يريد الفراغ لأي من المؤسسات.

ووفق مصادر الحزب فإن جنبلاط أبدى اهتمامه بملف الترسيم، وسأل عن أهداف المسيرات التي أطلقها الحزب فوق سفينة التنقيب، فأجيب بالقول: ان ايران ليست بحاجة الى مسيرات لتحسين موقفها، وان هذه المسيرات هي لتحسين موقع لبنان في عملية التفاوض البحرية.

وصباح الجمعة، زار تيمور جنبلاط البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، يرافقه النائبان أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، معلنين دعمهم لمواقفه ووضعوه في أجواء المستجدات السياسية.

وقال تيمور جنبلاط بعد اللقاء: شراكتنا الوطنية والتاريخية، شراكة ثابتة، بدأت بمصالحة الجبل وستستمر لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته رغم كل الصعوبات.. وقد تناول جنبلاط ورفيقيه الغداء على مائدة الراعي.

وعلق النائب جميل السيد على مبادرة جنبلاط باتجاه الحزب، بقوله: جنبلاط ينقلب على من يريد، ساعة يريد، وعندما يتراجع يعودون اليه ويسترضونه.



واستنتجت المصادر المتابعة من حديث جنبلاط عن رئيس توافقي من خارج 8 و14 آذار وقبول حزب الله ذلك من حيث المبدأ، ان لا مكان لسليمان فرنجية وجبران باسيل، وتاليا سمير جعجع في هذا السباق، الذي سيتقدمه ذوو الاتجاهات السياسية والتغييرية المقبولة.



وعن ترسيم الحدود والحديث عن المماطلة الاسرائيلية، تقول المصادر، كما أن في لبنان من يفضل تأخير التوقيع على الاتفاق الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، فان الحكومة الاسرائيلية الحالية تفضل تأجيل التوقيع الى ما بعد الانتخابات التشريعية، حتى لا تسقط بمزايدات بنيامين نتنياهو.



بالنسبة لحادثة اقتحام فرع فدرال بنك في الحمراء، اعطى المحامي العام التمييزي غسان خوري الاشارة بتوقيف بسام الشيخ حسين، بسلسلة اتهامات ابرزها احتجاز رهائن واستيفاء الحق تحكما، لكن المتضامنين معه من المودعين، ردوا باقفال الطريق الدولية أمام منزله في محلة الاوزاعي جنوب بيروت.



وكشفت هذه الحادثة حجم ما يعتمل في نفوس اللبنانيين من غضب على السلطة والمصارف معا، ترجم دعما للمودع المسلح وتأييدا لما قام به، وانتهى بحصوله على 30 الف دولار من وديعته البالغة 209 الاف دولار وتسليم نفسه للقوى الأمنية.



واقعياً، مثل هذه العملية يمكن ان تتكرر في اي لحظة، ان كان لا جواب يتلقاه مليونا مودع في المصارف اللبنانية على أسئلتهم البديهية، حول مآل أموالهم وأين ذهبت، ومن المسؤول، ومتى ستعاد اليهم، وكيف لخطة التعافي ان تشطب أموالهم بشحطة قلم، او تحولها الى سندات خزينة، لا تسد الرمق ولا تدخل الى المستشفى ولا تؤمن الحد الأدنى من سبل الحياة في خريف عمرهم.



واقفل فدرال بنك كل فروعه أمس الجمعة، ليعاود العمل اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وفي معلومات اذاعة لبنان الحر، ان ادارة المصرف ستتخذ اجراءات خاصة بحق مدير الفرع، بسبب حيازته السلاح الذي استولى عليه المودع وهدد الآخرين به.



وبالنهاية سيطلق سراح بسام الشيخ حسين بكفالة، كسابقه عبدالله الساعي، الذي استرد وديعته عنوة من مصرف في البقاع، الا انهما كرسا القاعدة القائلة: ما يسرق عنوة، بموجب القوانين والتعاميم المصرفية، لا يسترد الا عنوة بواسطة السواعد.