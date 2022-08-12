أعلنت السلطات التركية مسؤوليتها عن استهداف القيادي في «حزب العمال الكردستاني/ PKK» يوسف محمود رباني، في عملية نفذتها المخابرات التركية في القامشلي شمال غربي سورية.



وذكرت وكالة الأناضول الجمعة أن الاستخبارات التركية تمكنت من الحصول على معلومات تتعلق بـ «الإرهابي رباني (من أصل إيراني)، المتورط بشن هجمات على القوات المسلحة التركية عندما كان مسؤولا عن منطقة حفتانين شمالي العراق».



وأضافت ان الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن رباني الملقب «رزان جاويد» موجود في سورية.



وأكدت الاستخبارات أنها تمكنت من القضاء على رباني الذي كان يشغل في الآونة الأخيرة منصب «المسؤول العام» عن منطقتي عامودا والدرباسية في صفوف تنظيم PKK، عبر عملية نفذتها في 6 الجاري.



وأضافت أنها استهدفت في العملية أيضا «إرهابيا آخر كان برفقة رباني يدعى (مظلوم أسد)، والملقب بـ (روهاز عامودا)، وهو مسؤول التحصينات في عامودا والدرباسية»، مشيرة إلى أن الفريق المشارك في العملية عاد سالما إلى تركيا.