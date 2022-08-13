أوضح مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون أن المكملات الغذائية لها حاجات مختلفة بحسب الأعمار والحالات المرضية والنظام الغذائي، وأن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية، ويمكن للأشخاص الحصول على جميع الڤيتامينات والمعادن التي يحتاجون اليها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن ولكن في بعض الحالات قد تحتاج لمكملات بحسب الحاجة.



وقال إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، قد يحتاجون إلى تناول مكملات الڤيتامينات «أ، ج، د» ولابد من التأكد من حاجتهم لهذه الڤيتامينات بعد إجراء التحاليل اللازمة واستشارة مختص.



وأيضا في بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة هضم الجسم للمواد الغذائية، مثل الحساسية من بعض الأطعمة او مرض في الكبد أو المرارة او الأمعاء أو البنكرياس. وحول من يتبع نظام غذائي نباتي فقد يحتاجون إلى مكملات ڤيتامين «ب 12».



وحول كبار السن، أكد مجلس الصحة أنهم قد يواجهون صعوبة في امتصاص ڤيتامين «ب 12» من الأطعمة، كما قد يحتاج كبار السن إلى ڤيتامين «د» مع تقدمهم في العمر.



واختتم المجلس حديثه حول حاجة الحوامل للمكملات أنه عند التخطيط للحمل او للحامل قد يوصي الطبيب بتناول الجرعة اليومية من (حمض الفوليك - 400 مغ) قبل الحمل بـ 3 أشهر وحتى الأسبوع الـ 12 من الحمل.



وشدد المجلس على أنه على المرأة الحامل استشارة طبيبها عن المكملات الغذائية المناسبة لها قبل الشروع في تناول أي نوع منها.