قال مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي اليوم الجمعة إن محطات رصد عناصر الطقس التابعة للإدارة أظهرت انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تكون الغبار لتبلغ أقل من 1000 متر في بعض المناطق خصوصا البرية في غرب البلاد.



وأضاف العلي لـ (كونا) ان الرياح الشمالية الغربية تشهد نشاطا وقد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 6 أقدام.



ودعا قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية إلى توخي الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية والرمال الزاحفة المتراكمة على أكتاف الطريق كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام.



وتوقع العلي استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية إلى نهار غد السبت لتبدأ الرياح مساء غد التحول إلى جنوبية شرقية «كوس» وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ترفع الرطوبة النسبية خصوصا على المناطق الساحلية والبحر.