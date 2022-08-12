نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ديبلوماسي إيراني كبير قوله إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «يمكن أن يكون مقبولا إذا قدم تطمينا» بشأن مطالب طهران الرئيسية.



وقال الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي إنه قدم نصا «نهائيا» بعد محادثات غير مباشرة استمرت 4 أيام بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في ڤيينا.



وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهرا. وقال إنه يتوقع قرارا نهائيا من الطرفين في غضون «أسابيع قليلة جدا جدا».



ونقلت وكالة الأنباء عن الديبلوماسي الإيراني، الذي لم تحدد هويته، قوله إن طهران تراجع الاقتراح. وأضاف الديبلوماسي «مقترحات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مقبولة إذا قدمت لإيران تطمينا بشأن الحماية والعقوبات والضمانات».



وتسعى طهران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية القاسية على إيران.



ولكن، لا يستطيع الرئيس جو بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونيا.



وقال رجل دين إيراني في خطبة صلاة الجمعة إن طهران أصرت على الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها برفع العقوبات الأميركية بعد إعادة إحياء الاتفاق، بحسب التلفزيون الإيراني.



وقال كاظم صديقي في صلاة الجمعة، بحسب التلفزيون الحكومي، في العاصمة طهران «نصر على الحصول على الضمانات اللازمة ورفع العقوبات و(القدرة على) التحقق وإذا حدث ذلك فإن فريقنا المفاوض سيخبر الناس أنه تم رفع العقوبات بفضل مقاومتكم وقوتكم».



وأوضحت واشنطن انها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي.



وقال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون «وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى» إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد إجراء مشاورات في طهران.



من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» إن ناقلة ترفع العلم الإيراني بدأت في إعادة تحميل شحنة نفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد موافقة السلطات اليونانية على الإفراج عن الشحنة.



وتسببت القضية في تصدع العلاقات بين أثينا وطهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة بعد أن استأجرت واشنطن ناقلة نفط في أبريل نيسان لمصادرة الشحنة الموجودة على متن الناقلة لانا التي كانت راسية قبالة اليونان.



وردا على مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيغاس، احتجزت القوات الإيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو الماضي، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.



وترسو لانا قبالة ميناء بيريوس اليوناني منذ أواخر يوليو تموز في انتظار تحميل جزء من الشحنة المحتجزة على متن الناقلة (آبي إنرجي) التي استأجرتها واشنطن وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران.



وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته إن «عملية النقل بدأت».



وقال مصدر ثان إن عملية النقل بدأت ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أيام.