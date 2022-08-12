أعلن هوجو فيلاسكيز نائب رئيس پاراغواي إنه سيستقيل ويسحب ترشيحه للرئاسة بعد أن أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء بسبب مزاعم عن ارتكابه عمليات فساد «كبيرة».



ونفى فيلاسكيز هذا الاتهام ولكنه قال إنه من أجل «حماية» حزبه، سيقدم استقالته الأسبوع المقبل.



واتهمت واشنطن فيلاسكيز بالتورط في أعمال فساد كبيرة.



وقال بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أحد مساعدي فيلاسكيز عرض رشوة على مسؤول حكومي في پاراغواي من أجل «عرقلة تحقيق يهدد نائب الرئيس ومصالحه المالية».



وقال مارك أوستفيلد سفير الولايات المتحدة لدى پاراغواي في بيان إن الرشوة المعروضة تجاوزت المليون دولار.



كما أدرج بيان بلينكن أفراد عائلة فيلاسكيز المباشرين في القائمة السوداء.