شهدت العاصمة العراقية (بغداد) تظاهرتين حاشدتين الأولى في (المنطقة الخضراء) لأتباع (التيار الصدري) والثانية على أسوارها للموالين لغريمهم التقليدي (الإطار التنسيقي) في مشهد يجسد تعاظم الخلافات السياسية بين الطرفين منذ انتخابات نوفمبر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» أن أتباع (التيار الصدري) واصلوا اعتصامهم في (المنطقة الخضراء)، حيث المقرات الحكومية والبعثات الديبلوماسية الأجنبية ونظموا تظاهرة فيها بعد صلاة جمعة موحدة هي الثانية.



ونقلت الوكالة عن خطيب الجمعة مهند الموسوي دعوته للمتظاهرين والمعتصمين داخل (المنطقة الخضراء) من أتباع (التيار الصدري) إلى مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق المطالب مؤكدا أنه لا تراجع في حراكهم الشعبي الذي وصفه «بثورة وبارقة أمل وفرصة لإنقاذ العراق».



ويطالب «الصدريون» في تظاهراتهم في بغداد والمحافظات واعتصامهم داخل (المنطقة الخضراء) بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاربة «الفساد» مؤكدين أن حراكهم «لن يتوقف» حتى تتحقق تلك الأهداف.



وفي المقابل اعلن مناصرو (الإطار التنسيقي) عن بدء «اعتصام مفتوح» أمام المنطقة الخضراء، وذلك في ختام تظاهرة نظموها عند البوابة الجنوبية للمنطقة والتي تعرف ببوابة الجسر المعلق وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.



وقالت اللجنة المنظمة للتظاهرات في «الإطار» ان هذا الاعتصام مستمر حتى تتحقق مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية، وإنهاء تعليق عمل البرلمان. وأفاد شهود عيان من وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين قاموا بنصب خيام على الأرصفة المجاورة لأسوار المنطقة الخضراء.



ورفع مؤيدو «الإطار التنسيقي» في تظاهراتهم شعار «الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها والوقوف بوجه التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشرعية».



وهذه ثاني مظاهرة ينظمها (الإطار التنسيقي) عند المكان نفسه بعد تظاهرته السابقة التي نظمها في الأول من أغسطس الجاري للإعراب عن رفضه لاعتصام أتباع (التيار الصدري) داخل (المنطقة الخضراء) وتعطيلهم جلسات البرلمان الذي يسيطرون عليه بأغلبية نيابية بعد استقالة النواب «الصدريين».



ووجه زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر رسالة عبر تغريدة على موقع (تويتر) إلى المتظاهرين المؤيدين للإطار التنسيقي في محاولة لاستمالتهم قال فيها إن «إيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته» ودعاهم إلى أن تكون تظاهرتهم «سلمية ونصرة للإصلاح وضد الفساد».



ولم يسجل أي احتكاك بين المتظاهرين من الطرفين لاسيما أن اعتصام أتباع (التيار الصدري) وتظاهراتهم كانا في الجزء الشمالي من (المنطقة الخضراء) فيما تظاهر أنصار (الإطار التنسيقي) جنوبها.



وفي الوقت الذي يتظاهر فيه هذان الجانبان فإن الحزب الشيوعي العراقي وعددا من القوى المدنية دعوا إلى تظاهرة ثالثة في (ساحة الفردوس) البعيدة عن طرفي التظاهر وعن (المنطقة الخضراء) بيد أنها لم تسجل إقبالا كبيرا.



وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي قد دعا إلى التظاهر عبر تغريدة على موقع (تويتر) قال فيها إنه «في ظل نهج المحاصصة ومنظومته السياسية الحاضنة للفساد صار التغيير الشامل نحو دولة المواطنة ضرورة عبر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية».



ووسط كل ذلك شددت الأجهزة الأمنية العراقية من إجراءاتها داخل (المنطقة الخضراء) وخارجها إذ أغلقت الجسر المعلق الذي قصده متظاهرو (الإطار التنسيقي) بأكثر من حاجز إسمنتي فيما شددت إجراءات التفتيش على جسر الجمهورية الذي يستخدمه متظاهرو (التيار الصدري) عند دخولهم منطقة الاعتصام قرب مجلس النواب.