أصيب 5 فلسطينيين بالاختناق، بينهم صحافي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أفاد بأنه جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا من قبل طواقم الهلال.



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.



وفي منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.



من جهة أخرى، شارك العشرات من أهالي الطيرة في المثلث الجنوبي داخل أراضي الـ 48، في وقفة احتجاجية على مفترق رأس عامر، وذلك ضد هدم وإخلاء المصالح التجارية والبيوت.



وجاءت الوقفة بعد استصدار أكثر من 250 أمر إخلاء وهدم بحق المصالح التجارية الطيراوية.



ورفع المشاركون، اللافتات المناهضة لقانون «كيمينتس» التعسفي الذي يهدف إلى هدم البيوت والمصالح التجارية دون أية إجراءات قضائية.



ودعا المشاركون في الوقفة، البلدية وأهالي الطيرة للوقوف إلى جانب أصحاب المصالح والبيوت المهددة بالهدم والإخلاء.



وتنظم هذه التظاهرة أسبوعيا على مفترق رأس عامر قرب الطيرة وذلك لصد الهجمة الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني في المثلث الجنوبي.



من جهة أخرى، دمر مستوطنون جزءا من خط مياه في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين دمروا جزءا من خط مياه يغذي أكثر من 300 دونم، مشيرا إلى أن الخط تم تنفيذه من قبل مؤسسات دولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.