التستر على أي مخالف لقانون الإقامة وإيوائه أو تشغيله جريمة يعاقب عليها القانون



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ومتابعة من وكيل وزير الداخلية الفريق أنور البرجس، وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة والجليب وضمن الحملات الامنية المستمرة بشكل يومي، قامت القطاعات الأمنية المعنية بحملة أمنية واسعة وشاملة على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط 394 مخالفا لقانون الاقامة ومطلوبين ، منهم 66 في منطقة الجليب و 328 في منطقة المهبولة.



وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الحملات الأمنية مستمرة على مختلف مناطق البلاد، وخاصة على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين، وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة حيث انها جريمه يعاقب عليها القانون.

وشددت الادارة على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد، وتحويل إلى التحقيقات) في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة لقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد .