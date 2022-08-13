السنان: الالتزام بالمواعيد والحضور في الوقت المحدد لضمان سرعة إنهاء الإجراءات

متابعة حسابات الوزارة للإطلاع على كافة الإعلانات والأخبار التي تهم الطلبة المبتعثين

ثامر السليم

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان، عن اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قبول 452 طالباً وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي، ليصبح إجمالي عدد المقبولين في الخطة الأصلية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2023/2022 ( 3,906 ) طالبا وطالبة .



ودعت السنان الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، والالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث، مشددة على ضرورة و أهمية متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للوزارة للإطلاع على كافة الإعلانات والأخبار التي تهم الطلبه المبتعثين داعية الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.





أسماء الطلبة المقبولين في خطة شواغر البعثات الخارجية