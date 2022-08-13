علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا بإدراج 3 أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية المدعومة.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 98 لسنة 2022 فقض قضى في مادته الأولى بأن تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفقا لما يلي:



أ- danalac 1 علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار

ب- danalac 2علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار

ج- danalac 3 علبة زنة 400 جرام بسعر 2 دينار



وقضى القرار في مادته الثانية بأن تنفيذه والعمل به سيكون اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.