كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية مواطني ألمانيا لا زالوا يؤيدون ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.



وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مشروع قانون يهدف إلى تحديث اللوائح الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا في الخريف والشتاء.



وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 63?? من الألمان يؤيدون فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.



وأيد حوالي 58% الإلزام بارتداء الكمامات في رحلات القطارات لمسافات طويلة ورحلات الطيران، بينما قال 24% إنهم يعارضون ذلك تماما.



وجاء التأييد أقل بالنسبة لإلزام ارتداء الكمامات في المتاجر (حوالي 46%)، ودعم 29% فقط إلزام ارتداء الكمامات في المدارس.



وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن مؤخرا عن مشروع قانون لتمديد الأساس القانوني للتطعيم ضد كورونا حتى 30 نيسان/أبريل 2023، ذلك إلى جانب فرض ارتداء الكمامات في قطارات المسافات الطويلة والطائرات، وضع حد أدنى من المعايير الوطنية للوقاية من العدوى والنظافة في مرافق الرعاية.



كما ينص مشروع القانون على أن تكون الولايات الألمانية قادرة على تنظيم توظيف مفوضي نظافة في دور رعاية المسنين، على سبيل المثال.



ولمواجهة اختناقات محتملة داخل المستشفيات ووحدات العناية المركزة، تنص المسودة أيضا على الإلزام بتسجيل الأسرّة الشاغرة والمشغولة في الأجنحة العادية والإبلاغ عنها مركزيا في المستقبل، ما يعني أن المستشفيات ستصبح ملزمة بتقديم تقرير يومي عن الوضع. كما تنص المسودة على "التسجيل الكامل" المحدّث لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) - أي جميع نتائج اختبارات الكشف عن كورونا. وحتى الآن، يقتصر الإلزام على الإبلاغ عن الاختبارات الإيجابية.