حظيت أغنية المطرب رامي عياش "حلوين حلوين" التي طرحها على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و491 ألفا بعد 6 أيام من طرحها.



وواصل رامي عياش، اليوم /السبت/، الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" إلى بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.



وتعد الأغنية أول أغاني رامي عياش في موسم الصيف الحالي وطرحها يوم الأحد الماضي، وهي كلمات أحمد حسن راؤول ورامي عياش وألحان رامي عياش وتوزيع عمر صباغ.



وكان رامي عياش طرح في شهر فبراير الماضي ، كليب أغنية "أنت لي"، احتفالا بعيد الحب، وهي كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، وتوزيع رامي العلم.