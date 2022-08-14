فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاما كان قد أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية، وأكد أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.

لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع إلى المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتا)، أي أنه دفع نحو 25 سنتا فوق قيمة التذكرة (ما يقارب 75 فلسا كويتيا).

وبعدما رفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولارا).

وقال شاتورفيدي لهيئة الإذاعة البريطانية إنه حضر ما يزيد على 100 جلسة استماع ذات صلة بالقضية، مضيفا أن ما بذله من وقت وجهد خلال كفاحه فيها لا يقدر بثمن.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس من أمام المحكمة، أكد أن «الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي»، مضيفا «يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».