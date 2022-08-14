غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، عن قائمة المرشحين الـ 30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في سابقة من نوعها منذ 16 عاما، فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة أبرز المرشحين لإحراز الجائزة.



وكان ميسي، الفائز بلقب الجائزة العام الماضي، الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006 حيث تواجد بين الثلاثة الأوائل باستمرار منذ عام 2007، باستثناء عام 2018.



وتوج نجم برشلونة الإسباني السابق بالجائزة 7 مرات وهو رقم قياسي متقدما على منافسه الأبرز تاريخيا البرتغالي كريستيانو رونالدو (5) الذي ورد اسمه برغم موسمه الماضي المخيب بعد عودته إلى فريقه القديم-الجديد مان يونايتد، حيث فشل في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.



كذلك، غاب زميل ميسي في سان جرمان، البرازيلي نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 28 مباراة عن القائمة الأولية، بينما تواجد زميلهما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.



ويعد مهاجم ريال مدريد بنزيمة من ابرز المرشحين للفوز بجائزة هذا العام بعدما قاد النادي الملكي الى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.



واختير من ريال مدريد إلى جانب بنزيمة، كلا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي كاسيميرو، الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة عام 2018، البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب تشلسي السابق الألماني أنتونيو روديغر.



اما ليفربول فقد سمي منه سبعة لاعبين هم ترينت ألكسندر-أرنولد، الكولومبي لويس دياز، البرازيلي فابينيو، السنغالي ساديو ماني (المنتقل الى بايرن ميونيخ)، الأوروغوياني داروين نونييز، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك.



إلى ذلك، سيتنافس بنزيمة وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطن الأخير لاعب وسط مان سيتي كيفن دي بروين، على لقب لاعب العام في القارة الأوروبية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم (ويفا).



وتكافئ هذه الجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز وستمنح في 25 الجاري على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.