

قلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز مستحق في غضون 7 دقائق بفضل لاعبيه البدلاء على مضيفه فرايبورغ 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة ألمانيا لكرة القدم. على ملعب «شوارزوالد ستاديون»، افتتح النمساوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (10) قبل أن يعادل الانجليزي الشاب جايمي بيوني- غيتينز (18 عاما) النتيجة لدورتموند (77) ثم ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ 17 عاما يوسوفا موكوكو (84) وماريوس وولف (88). وارتقى دورتموند مؤقتا إلى صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط. ويبحث بايرن ميونيخ اليوم عن انتصاره الثاني على حساب فولفسبورغ من أجل استعادة الصدارة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على آينتراخت فرانكفورت 6-1، كما يستضيف ماينز نظيره يونيون برلين.