كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن الأغنية الثانية لبطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر، قبيل نحو 3 أشهر من انطلاقها رسميا.



وبث فيفا على صفحة «كأس العالم» على «تويتر»، مقطعا مقتضبا من الأغنية، وعلق عليه قائلا: «ارحبوا»، دون مزيد من التفاصيل.



وكانت قطر كشفت في أبريل الماضي عن التميمة الرسمية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، كما كشفت عن الأغنية الرسمية الأولى للبطولة العالمية.



وبث الحساب الرسمي لـ «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر، حينها، مقطع فيديو يظهر التميمة الرسمية، التي تحمل اسم «لعيب».



كما كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الأغنية الرسمية الأولى لمونديال قطر، حيث حملت اسم «هيا هيا نحن أفضل معا»، وتعتبر واحدة من ضمن أغنيات الألبوم الغنائي لكأس العالم «فيفا قطر 2022».



واستلهمت الأغنية الأولى من الموسيقى الرسمية للبطولة، وشارك في أدائها كل من النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.



ويواصل فيفا، مع إعلان الأغاني الرسمية لمونديال قطر، تعزيز جهوده في استراتيجية الترفيه التي أعلنها بداية 2021، وكذلك في التواصل مع الجماهير بجميع أنحاء العالم التي يجمعها الشغف بكرة القدم والموسيقى.



وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق روابط مبتكرة وهادفة بين مشجعي كرة القدم، وهواة الموسيقى واللاعبين والفنانين، وبين اللعبة العالمية، والأغاني التي تلقى رواجا كبيرا ويحبها الجميع.



وتعتبر الأغنية الرسمية الثانية لمونديال قطر 2022 ضمن الألبوم الغنائي للبطولة، التي سيجري بثها عبر موجات الأثير خلال الشهور المقبلة، قبيل انطلاق كأس العالم، في 20 نوفمبر المقبل.