الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تغيير ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد إعلان الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تقديم موعد حفل الافتتاح والمباراة الأولى التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور في 20 نوفمبر المقبل بدلا من 21 نوفمبر، ليتبقى 98 يوما فقط على انطلاق المونديال.



هذا، وأكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، أن نهائي مونديال قطر الذي سيقام في ستاد لوسيل يوم 18 ديسمبر المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر، جاء تتويجا لجهود 12 عاما من العمل المتواصل استعدادا للحدث العالمي، بداية من لحظة تقديم ملف قطر لاستضافة البطولة.



فيما قال الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، إن الجماهير على موعد مع تجربة استثنائية تفوق توقعاتهم في نهاية هذا العام.



وإلى ذلك، ستحظى المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر، بخوض تدريباتها على ملاعب تدريب بمواصفات عالمية.



وتتوافر ثلاثة أنواع من مواقع التدريب المستخدمة خلال البطولة، وهي منشآت الأندية الرياضية المحلية، ومراكز التدريب الجماعية، وأماكن التدريب في الاستادات.



وتتكون فنادق معسكرات المنتخبات من فنادق من فئة أربع وخمس نجوم، وفيلات ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية، كمباني الأكاديميات الرياضية والسكنات المدرسية والإقامات الجامعية، إضافة لمرافق أخرى كغرف العلاج.