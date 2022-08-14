هز المهاجم تيمو فيرنر الشباك في عودته إلى لايبزيغ لكن فريقه فرط في تفوقه مرتين ليتعادل بعشرة لاعبين 2-2 مع ضيفه كولن في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وافتتح فيرنر، الذي عاد إلى لايبزيغ الأسبوع الماضي بعد عامين مع تشلسي، التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء افلتت من يد مارفين شفابه حارس كولن إلى داخل المرمى في الدقيقة 36.



وسجل لايبزيغ هدفين قبل ذلك لكن حكم الفيديو المساعد ألغاهما.



ولم يدم تقدم لايبزيغ سوى أربع دقائق إذ أدرك فلوريان ديتس التعادل بعد هفوة من دفاع صاحب الأرض.



وتلقى لايبزيغ ضربة قوية بعد طرد دومينيك سوبوسلاي بعد اعتدائه بالمرفق على فلوريان كاينتس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



لكن كريستوفر نكونكو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، وضع صاحب الأرض في المقدمة بعد 11 دقيقة من الاستراحة.



وأدرك كولن التعادل بهدف يوشكو جفارديول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.