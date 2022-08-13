عبدالكريم العبدالله

شكل وزير الصحة د.خالد السعيد لجنة لدراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الاهلية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية او من يفوضه وعضوية قطاع الرقابة الدوائية والغذائية والادوية والتجهيزات الطبية من وزارة الصحة، فضلا عن عضوية اتحاد مستوردي الادوية والصيدليات ووزارة التجارة والجمعية الصيدلية

وتختص اللجنة بدراسة المقترحات التي من شأنها الاسراع في تنفيذ القوانين ذات الصلة في ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الاهلية ودراسة سياسات واجراءات استيراد الادوية واللوازم والاجهزة الطبية ، والتأكيد على تطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة للعمل ووضع آلية لتلافي الملاحظات والمخالفات.

كما تختص اللجنة بدراسة مشاريع القرارات الوزارية او التعديلات على القوانين وذلك بهدف تطوير العمل.