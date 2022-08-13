حقق فريق برينتفورد فوزاً كبيراً على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة 4-0، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب " غريفين بارك ".

وسجل فريق برينتفورد هدف التقدم عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا في الدقيقة 10، ثم سجل ماثياس يانسين هدفًا ثانيًا بعد خطأ من دي خيا وإيركسن.



وفي الدقيقة 30 سجل بن ميي هدفا ثالثا لأصاحب الأرض والضيافة، في حين سجل بريان مبيومو الهدف الرابع لصالح برينتفورد في الدقيقة 35.



وبذلك يتذيل مانشستر يونايتد جدول الترتيب العام بدون أي نقاط بعد الهزيمة الثانية على التوالي، بينما رفع برينتفورد رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث.

‏⁧‫يذكر ان مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة ستكون أمام ليفربول.