ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ولليوم الثاني على التوالي تستمر الحملة الأمنية الواسعة على منطقتي الجليب والمهبولة، اليوم السبت 13/08/2022 تفقد وكيل وزير الداخلية الفريق أنور البرجس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعلميات والوكيل المساعد بالإنابة لشئون الأمن العام اللواء جمال الصايغ وعدد من قيادات القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة على المنطقتين، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين للعدالة، والقائمين على الأعمال المنافية للآداب العامة.