جرى إخلاء مطار كانبرا بأستراليا، ووقف تحليق الطائرات، بعد إطلاق مسلح طلقات نارية بالقرب من المنطقة الأمنية المخصصة لإجراءات الاستعداد للسفر .

وذكرت وكالة " ايه بي سي " الاسترالية أن الشرطة ألقت القبض على المسلح، وقالت إنه تم تجريده من سلاح كان بحوزته.

وقالت الشرطة إن صور كاميرات المراقبة أظهرت أن الشخص المحتجز يعتقد أنه هو الوحيد المسؤول عن الواقعة.

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

ومازال المطار مغلقا، كما أن نحو خمس طائرات مازالت على المدرج، حيث ما زالت الشرطة الاتحادية مستمرة في تمشيط المطار والحصول على معلومات من شهود العيان.