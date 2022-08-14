خالد الشامري: موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم تهدد نحو 7.1 ملايين شخص



غادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري والمصور الوثائقي وائل الشرع إلى الصومال؛ وذلك لتفقد إغاثات عاجلة للمتضررين من الجفاف والمجاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر، ولمواصلة جهودها في التدخل الميداني الفوري لتخفيف معاناة المتضررين من وطأة الآثار الإنسانية الناجمة عن القحط والجفاف ومضاعفات كارثة المجاعة التي تهدد حياة الملايين.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري: إن موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم بالصومال نتيجة عدم هطل الأمطار الموسمية بشكل منتظم تسببت في ازدياد معاناة السكان ونزوح الآلاف من سكان المناطق والتجمعات البدوية إلى مخيمات النزوح في المدن الكبرى، وتضاؤل المراعي وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وبين الشامري أن تصريحات الرئيس الصومالي الذي أعلن دخول البلاد في مجاعة تؤكد حجم الكارثة التي يعيشها الصومال، مؤكداً أن أهل الصومال يتعرضون لمأساة حقيقية، حيث ينعدم الطعام والشراب لديهم؛ لذا تسعى نماء الخيرية إلى حفر آبار لتوفير مياه الشرب للمتضررين وتوزيع المساعدات الغذائية، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دوماً للتخفيف من أعباء المحتاجين.



وأوضح الشامري أن الصومال يعد من أكثر البلدان تأثراً بالجفاف في القرن الأفريقي، على مشارف أزمة مجاعة تهدد نحو 7.1 ملايين شخص؛ أي نصف سكان البلاد، وتسببت موجة الجفاف في إتلاف محاصيله الزراعية وتحويل أراضيه إلى مساحات قاحلة، فيما أجبر انعدام الغذاء أكثر من نصف مليون صومالي على النزوح بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية لأعلى مستوياتها بين الأطفال دون السنوات الخمس، ليصل عدد الذين يهددهم خطر الموت لـ 1.4 مليون طفل.



وتحث نماء الخيرية أهل الخير والمحسنين القيام بواجبهم الأخوي والإنساني من خلال التبرع لصالح إخوانهم المتضررين من الجفاف والإسهام في إنقاذ حياة هؤلاء الفقراء والمحتاجين من شبح الجوع وسوء التغذية والتخفيف من معاناتهم ومواصلة دعم جهود نماء الخيرية الميدانية العاجلة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين صالح أعمالهم، ويمكن التبرع للحملة عبر موقع نماء الخيرية عبر الرابط التالي https://www.namaakw.net/4hs6i