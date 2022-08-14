القاهرة - خديجة حمودة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يتابع عن كثب "تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة".

ووجه الرئيس السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.



وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.



جاء ذلك فى تدوينة للرئيس السيسى عبر صفحته على فيس بوك.

وقد سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين، في إمبابة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، وتم انتداب خبراء الأدلةا لجنائية، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق