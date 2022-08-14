أسامة أبو السعود

أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار جمال الجلاوي، تعميما اداريا بتخصيص يوم اسبوعيا لاستقبال معاملات المراجعين من كافة القيادين في الجهات التابعة للوزير .

وجاء في التعميم الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: "تسهيلا لإنجاز معاملات المراجعين وإعلاء لمصالحهم ، يرجى من كافة الاخوة القياديين في الجهات التابعة لنا تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبالهم والاستماع إليهم للوقوف على التحديات التي تواجه العمل اليومي والعمل على تذليلها" .

واضاف الوزير الجلاوي في التعميم الاداري رقم " ١ " لسنة 2022 ": آملين ان يتم مراعاة كافة القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها، واعطاء كل ذي حق حقه، دعما للجهود المبذولة في تطوير مسار العمل الحكومي لأداء خدمة مميزة.