عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د علي المضف، قراراً بشأن الضوابط الواجب اتباعها لتحديد مراكز عمل الكوادر الوطنية للتعيين كأعضاء في الهيئة التعليمية خلال العام الدراسي ( 2023/2022 ) .

وقال المضف في قراره الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: "بعد تدارس الأعداد المتوقعة لمخرجات كليات إعداد المعلم من الكوادر الوطنية ومقارنتها باحتياجات المناطق التعليمية في مختلف التخصصات وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر :

أولا: يتم تحديد مراكز عمل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين خلال العام الدراسي 2023/2022 من ذوي التخصصات المذكورة أدناه بمراكز العمل المبينة قرين كل منها .

ثانيا: يستثنى من هذا القرار سكان مدينة صباح الأحمد السكنية وسكان ضاحية على صباح السالم السكنية (أم الهيمان ) وسكان الوفرة السكنية شريطة مباشرتهم العمل في مدارس تلك المناطق، وعلى منطقة الأحمدي التعليمية متابعة تطبيق هذا الاستثناء .

ثالثاً : معلمو ومعلمات المواد التي لم يرد ذكرها في هذا القرار يتم تعيينهم في المناطق التعليمية التابع لها أماكن سكنهم

رابعا : يتولى قطاع التعليم العام إصدار نشره داخلية لتوزيع الكوادر الوطنية من غير حديثي التخرج وغير التربويين ، على أن لا تخرج خطة التوزيع عن الإطار العام لهذا القرار.

خامسا : يعتمد هذا القرار للعام الدراسي 2023/2022 .

سادسا : على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

وفيما يلي جداول ضوابط خطة توزيع المعلمين والمعلمات :