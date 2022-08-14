أُقيمت مراسم افتتاح قسم "كورلا" من المسابقات التي تستضيفها الصين كجزء من دورة الألعاب العسكرية الدولية 2022، في مدينة كورلا بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وفي الفترة من 13 إلى 25 أغسطس الجاري، حيث ستُقام في المدينة مسابقة "هجوم سوفوروف" بين أطقم مركبات المشاة القتالية، ومسابقة "الطريق الآمن" لإزالة الألغام بين قوات الهندسة.

وستشارك في المسابقات تسعة فرق من الصين، وروسيا، وبيلاروسيا، وإيران وفنزويلا.

وخلال المسابقات، ستُقام فعاليات للتبادل الثقافي ومعرض للمعدات، من بين أمور أخرى.

ومن المقرر أن يُقام الحفل الختامي في 26 أغسطس الجاري.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية دورة الألعاب العسكرية الدولية في عام 2013. وقد تمت دعوة الجيش الصيني للمشاركة في الألعاب منذ عام 2014، وهي المرة الخامسة التي تستضيف فيها منافسات الألعاب في كورلا منذ عام 2017.