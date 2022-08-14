قال ممثلو الادعاء إن شركتين من شركات إنجلوود للحياة البرية البحرية اعترفتا بالذنب أمام محكمة اتحادية هذا الأسبوع باستيراد المرجان الحي بشكل غير قانوني من فيتنام، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وأقرت كل من شركتي رينيسانس أكواتيكس وليم أكوا نوتيك سبيشيالست في تهمتين جنائيتين باستيراد المرجان بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و.2013



وعملت شركة رينيسانس أكواتيكس كبائع تجزئة للحيوانات الحية وكانت وكيلا لشركة ليم أكوا نوتيك ، وهي شركة لتجارة الجملة للحياة البرية.



وقال ممثلو الادعاء إن موظفي رينيسانس قدموا طلبات لدى موردين أجانب للحصول على عينات ، من بينها الشعاب المرجانية ، بينما قدمت أكوا نوتيك مدفوعات ، وتسلمت الطلبات من مطار لوس أنجليس الدولي وقامت بتخزينها.

