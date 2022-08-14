ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن التأخير في تطعيم الأطفال خلال جائحة كوفيد19- والمشاعر المناهضة للتطعيم بشكل عام قد يؤدي إلى تأجيج أخطر تهديد لشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ سنوات، مما يثير المخاوف من نيويورك إلى كاليفورنيا.





وفي الأسابيع القليلة الماضية، حدد مسؤولو الصحة في نيويورك أول شخص منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الولايات المتحدة يتم تشخيصه بشلل الأطفال.

وعانى الشخص من الشلل. ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي ليس فقط في مقاطعتين في المنطقة التي يعيش فيها المريض، ولكن أيضا، في مدينة نيويورك، وفقا للصحيفة.



وقالت الصحيفة إن الفيروس قد ينتشر في جميع أنحاء العالم. وعانت منطقة القدس هذا العام من تفشي المرض، وظهر الفيروس في مياه الصرف الصحي في لندن في يونيو.



والآن ، يعرب خبراء الصحة والمسؤولون في كاليفورنيا عن قلقهم.



وتخشى هيئة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية من انتشار مرض شلل الأطفال ثانية فيها والذي يعتبر قد قضي عليه تماما في الولايات المتحدة.



وحث رئيس إدارة الصحة أشوين فاسان سكان نيويورك على التطعيم قائلا: "الخطر على سكان نيويورك حقيقي، لكن الحماية بسيطة للغاية - احصل على لقاح ضد شلل الأطفال".