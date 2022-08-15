أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن تأسيس شركة «KIB مركز مبادر» لشريحة المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل حاضنة ومسرعة أعمال لدفع مسيرة المبادرين من الشباب الكويتي، وذلك من خلال توفير منصة تدريبية، وإرشادية، وعملية، تؤهلهم بتوجيهات متخصصة ومعتمدة حتى يتمكنوا من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح، وقيادتها بنهج فعال وممارسات سديدة.



وأوضح البنك أنه قد أسس شركة «KIB مركز مبادر» لتعمل جنبا الى جنب مع المبادر الكويتي، ساعيا إلى صقل مهارات رواد الأعمال والمشاريع في الكويت، من خلال تقديم باقة رائدة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة، والمزودة بمحتوى معرفي شامل ومتخصص أعد خصوصا من قبل KIB بالتعاون مع شركاء عالميين في المجالات ذات الصلة، ذلك مع تقديم الدعم اللازم خلال رحلتهم المالية والتجارية، بما يخدم كل مرحلة من عمر مشروعهم، فضلا عن توفير جميع الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.



وحول الفكرة العامة من تأسيس هذه الشركة، أفاد عبدالله العوضي من KIB، بأنها جاءت كجزء من جهود البنك على الصعيد التنموي، وسعيه المتواصل كمؤسسة مصرفية رائدة نحو المساهمة في تعزيز أداء المبادرين وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى الدور المهم والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع ضمن آفاق التنويع الاقتصادي، وإرساء قواعد التنمية في البلاد.



وفي هذا الصدد، أكد العوضي أن شركة «KIB مركز مبادر» سيكون لها دور بارز في تلبية احتياجات بيئة ريادة الأعمال المحلية على نطاق واسع، لما ستقدمه من فرص لتأهيل القائمين عليها من المبادرين الكويتيين والارتقاء بقدراتهم، وتمكين الشباب من أصحاب المشاريع والشركات الناشئة في قيادة سوق الأعمال، وتحفيزهم على الإبداع في تطوير أعمالهم بما يواكب آخر التطورات.