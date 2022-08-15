إحدى المبادرات الخليجية التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية

قالت مؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية رئيس المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، د.هنادي المباركي، إن المؤتمر يعتبر إحدى المبادرات الخليجية التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية ورفع المؤشرات التنافسية القياسية مثل مؤشر الابتكار وريادة الاعمال والعلوم والتكنولوجيا، وسينعقد المؤتمر في الفترة من 15 إلى 17نوفمبر المقبل من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وبينت المباركي في تصريح صحافي، أن المؤتمر العالمي يأتي استكمالا للمؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث الذي انعقد في الفترة من 5 الى 7 يونيو لعام 2022 بمشاركة خليجية واسعة تفوق 360 خبيرا وحقق نجاحا على كافة المستويات وتمخض عن حزمة من التوصيات الخليجية الناجحة.



وأشارت المباركي إلى أن المؤتمر هو الأول عالميا الذي يعنى في التنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديث مثل برامج الابتكار وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا وبرامج حاضنات ومسرعات الاعمال، وإضافة إلى الاهمية الاستراتيجية للمؤتمر حصلت «ايكوسيستم للاستشارات الادارية» على شراكات محلية والعالمية، نذكر منها: مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا من الكويت ممثلة بالرئيس التنفيذي أنس ميرزا، وشركة الابتكار من منظور 360 العالمية من السويد، ومعهد الهندسة المدنية من بريطانيا المتخصص في المدن الذكية والابتكار، وغرفة التجارة العربية البريطانية من المملكة المتحدة، وجامعة كاليفونيا وجامعة ستوكتون من الولايات المتحدة الأميركية، وبرعاية إعلامية حصرية للمؤتمر سنويا من جريدة «الأنباء».



وختمت المباركي بأن المؤتمر يأتي لتسريع الخدمات الافتراضية والأدوات والاستراتيجيات الابتكارية من خلال مشاركات الخبراء والممارسين والشركات في طرح التجارب الناجحة والرؤى المستقبلة للاقتصاد الرقمي وطرح الفرص الاستثمارية المتميزة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.