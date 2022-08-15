ترتفع مستويات السكر في الدم استجابة لتناول أطعمة معينة، لذا فإن المفتاح هو استهلاك العناصر التي تقاوم هذا الارتفاع وتخفف من تأثير السكر في الدم. ووجدت الأبحاث أن تناول مشروب أصفر يمكن أن «يخفض بشكل ملحوظ» مستويات السكر في الدم، وهذا التأثير يبدأ في غضون ساعات. فقد أثبت شاي الزنجبيل أنه بارع بشكل خاص في هذه العملية، على المديين القصير والطويل.



وركزت دراسة نشرت في مجلة Ethnic Foods بشكل خاص على: التخفيف من ارتفاع نسبة السكر في الدم. وتحقيقا لهذه الغاية، أجرى الباحثون مراجعة منهجية لاستخدام الزنجبيل لخفض نسبة السكر في الدم المرتفعة. وكتب الباحثون في الدراسة: «العديد من التجارب السريرية الحديثة التي نشرت في عامي 2013 و2014، على الرغم من صغر حجمها، أضافت أدلة جديدة متناقضة ولكنها مقنعة حول استخدام الزنجبيل في علاج مرض السكري لدى البشر».



وخلص الباحثون إلى أن «مكملات جذر الزنجبيل تقلل بشكل كبير من نسبة الغلوكوز في الدم ومستويات HbA1c. وعندما يقترن بالتدخلات المتعلقة بالنظام الغذائي ونمط الحياة، فقد يكون ذلك تدخلا فعالا للتحكم في داء السكري من النوع الثاني».

المصدر: «إكسبريس»