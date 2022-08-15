تقليدنا في استديو 2022 تم بشكل محترف ودون إساءة لأحد

خلف الحربي محبوب من الجميع وهو الدينامو في mbc

«السيف» نصاب و«النجار» أحمد زكي الخليج ودور «الهادي» نقلة لها

محظوظ بالعمل مع النجوم في بدايتي وأراها مجازفة كبيرة

لم أنجح في التمثيل لكن المهم أن يكون بداخل كل مخرج ممثل.. و«نصاب فيرست كلاس» إنتاج ضخم ومباراة في التمثيل بين الفنانين

يوجد الكثيرون من عباقرة الاخراج الذين يجبرون المشاهد على أن يقف احتراما لهم على تلك الاعمال الفذة ويصفق بحرارة إعجابا بفلسفتهم الفنية في إخراج أعمالهم، ومن هؤلاء العباقرة المخرج المبدع محمد دحام الشمري الذي يعد حاليا عراب المخرجين في الخليج ولأن لكل مبدع فلسفته الخاصة نجد أن فلسفة الشمري تعتمد على المشهد الذي يعبر به عن الحالة الدرامية في أعماله وكيف يذوب في كل مشهد يخرجه حتى يخرج للمشاهد بصورة تترك في نفسه أثرا ايجابيا شديدا. «الأنباء» التقت محمد دحام الشمري أثناء تصويره مسلسل «نصاب فيرست كلاس»، وتحدثنا معه عن العمل وتفاصيله وأشياء أخرى كثيرة من خلال هذا الحوار:



حوار - ياسر العيلة



في البداية، حدثنا عن العمل الذي تقوم بتصويره حاليا في الشارع وسط اجواء من الرطوبة العالية.



٭ بالعكس نحن صورنا في ظروف أصعب من ذلك وبدأنا التصوير منذ بداية شهر 6 إلى الآن والعمل الذي نقوم بتصويره هو عمل يتكون من ست حلقات خاصة بأبليكشن «شاشة» للقبس بعنوان «نصاب فيرست كلاس» عمل اكشن وتشويق واثارة وبه روح لايت كوميدي بسيطة جدا والعمل يتناول قصة نصاب يقوم بعملية نصب على مجموعة من الناس والغريب انه استطاع ان ينصب على ناس اذكياء لم يتوقعوا انهم من الممكن يتعرضوا للنصب في يوم من الأيام ويبدو أن النصاب اختارهم بذكاء شديد.



ومن نجوم العمل؟



٭ يقوم بدور النصاب الفنان عبدالله السيف فهو نصاب حلو ووسيم وهذه صفات نصابي هذه الايام على العكس من صورة نصابين اول وبجانب الوسامة فهو لطيف ودمه خفيف وكل هذه الصفات جعلته يصطاد ضحاياه بكل سلاسة دون ان يشكوا فيه لحظة واحدة، ويشارك السيف البطولة الفنان شهاب جوهر الذي يقدم دورا جديدا وهو دور رئيسي حيث يجسد شخصية طبيب نفسي يحاول فك رموز وشفرات هذه القضية. واضاف ومعنا النجم القادم بقوة الفنان الشاب احمد النجار الذي أعتبره احمد زكي الكويت فهو فنان متطور وملامحه كويتية بحتة وتطور أداؤه معي بشكل سريع منذ بداية التصوير الى الآن حيث يجسد شخصية ضابط الشرطة ومعنا ايضا الفنانة شوق الهادي التي تقدم «كابلز» مع عبدالله السيف كون النصاب كان يهوى النصب على الفتيات في هذا العمر بمن فيهم شوق التي يحبها، وللحقيقة شوق قدمت دورا جديدا وأتوقع ان هذا الدور سوف يحدث لها نقلة في مشوارها الفني، بالاضافة الى ان العمل يضم مجموعة من نجوم الشرف منهم المذيعة ريم النجم ولأول مرة المذيعة حصة البناي والفنان مشعل الشايع. وأكمل في هذا العمل اشتغلنا على الأداء والتفاصيل بشكل مختلف واستعنت بالدكتور مبارك المزعل لعمل ورش وبروفات طاولة لكل الممثلين المشاركين في العمل حتى يجهزهم لي بدرجة عالية وكل واحد منهم دارس وحافظ تفاصيل الشخصية التي يقدمها، والعمل من تأليف الكاتب فيصل البلوشي الذي كان واحدا من ستة كتاب، ثلاثة من الكويت ومثلهم من السعودية، تم اختيارهم من قبل منصة «نتفليكس» للتعاون معها، والبلوشي كاتب شاطر جدا وعقدنا معا العديد من الجلسات اشتغلنا خلالها على النص والسيناريو.



لاحظت ان الفريق الفني الذي يعمل معك في هذا العمل من أكثر من جنسية.



٭ بالفعل معي فريق عمل متنوع، من مصر مدير التصوير احمد اليعقوب وهو واحد من أهم مديري التصوير وقدم الكثير من الاعمال السينمائية المهمة في مصر وسبق له العمل معي في أكثر من عمل بداية من مسلسل ساهر الليل «وطن النهار»، ومعي ايضا كاميرا مان من مصر وتونس والمكياج من تركيا.



على أي أساس اخترت الفنانين المشاركين في «نصاب فيرست كلاس»؟



٭ عملنا «كاستنج» وجلسات طويلة وأجريت بعض التغيرات، والمشكلة التي واجهتنا قبل شهرين أن الممثلين كانوا مرتبطين بأعمال كثيرة خارج الكويت مع mbc ومع السعودية وأخذوا كل الفنانين الشباب ولكن أنا قلت هذه فرصة أن يظهر فنانون شباب آخرون وفي هذا العمل الجمهور سيشاهد فنانين شبابا حلوين وموهوبين.



أنا شاهدت الفنانة إيمان فيصل ولكنك لم تذكر اسمها ضمن نجوم العمل؟



٭ إيمان معي في هذا العمل كمخرجة منفذة مساعدة وسبق لها أن عملت معي كمساعدة مخرج في عملين أو ثلاثة من قبل وهي شاطرة.



ما سر نجاح مسلسل ستوديو 2022، ومن قبله ستوديو 2021 من وجهة نظرك؟



٭ هذا العمل اعتمد على جهد بشري وفني وتفاصيل كثيرة خاصة انه من نوعية الأعمال ذات الانتاج الضخم من قبل محطة mbc والتي وفرت كالعادة كل عوامل النجاح له ولو شاهدت مقدمة العمل فقط ستجدها تضم من 50 إلى 60 راقصا وراقصة من الهند وصورنا العمل بين الرياض ودبي وكان وراء هذا المجهود الكبير المشرف العام على العمل خلف الحربي، هذا الرجل الذي اعتبره الدينامو المحرك لكل العمل وهو شخص رائع بمعنى الكلمة وكل الفنانين يحبونه ويحترمونه وبحكم قربه من الفنانين السعوديين اصبح شبه عراب لهم وايضا الكتاب السعوديون الشباب الموهوبون الذين شاركوا في العمل كان دورهم واضحا جدا.



هل وجدت نفسك في محطة mbc؟



٭ جداً وأنا اشتغلت معهم قبل «ستوديو 2021 و2022» في فيلمين لمنصة «شاهد» الاول بعنوان «أسفل» من بطولة عبدالمحسن النمر والمطربة وعد والفيلم الثاني بعنوان «عائلة» من بطولة تركي اليوسف ونغم المالكي ورانيا شاهين.



هل تتفق معي أن عملك مع محطة mbc كان له تأثير سلبي على شركتك أنت والفنان عبدالله السيف «ديتونا» بسبب عدم إخراجك لأي عمل لها منذ فترة طويلة؟



٭ آخر عمل لي مع الشركة كان مسلسل «سما عالية» والأعمال الأخرى التي لم أخرجها كنت أشرف عليها، وهذا يحتاج الى مجهود ايضا مثل اختيار الفنانين والمخرجين بالاضافة الى انني اشتغل على مونتاج هذه الأعمال.



أعود مرة أخرى لمسلسل «2022» والجرأة التي تميزتم بها في هذا العمل والتي وصلت بأنكم قلدتم الرئيس الأميركي «جو بايدن» ومن قبله قلدتم المستشار «تركي آل شيخ»؟



٭ الموضوع ليس جرأة ولكن نحن تعاملنا مع سقف الحرية العالي لدى محطة mbc بالاضافة أن التوجه الجديد في المملكة شجعنا على ذلك وبالتأكيد ان المستشار تركي آل الشيخ وتقليدنا له في «ستوديو 2021» أعطانا الثقة بأن نتناول أي شخصية وموافقته بأن نقلده، وبالمناسبة نحن نقلد الكراكتر وليس الشخص نفسه من دون اساءة له وهذه كانت رسالة لأي شخص قمنا بتقليده بألا يكون عنده مشكلة والدليل تقليدنا للمستشار تركي آل شيخ نفسه حتى وصلنا لتقليد «جو بايدن» والذي حقق نجاحا كبيرا جدا من خلال الاسكتش الخاص به والذي نجح مع المشاهدين بالرغم من أنه لم يتعد زمن عرضه اكثر من دقيقتين فقط.



هل أصبحت مستقرا حاليا في دبي؟



٭ نوعا ما خاصة انني قمت بتأسيس شركة إنتاج فني هناك ستكون «Sister Company» لشركتنا «ديتونا» وإن شاء الله ستكون لها إنتاجات في الفترة المقبلة في أكثر من دولة وهذا الأمر سيمنحنا فرصة بأن نقدم أعمالا بحرية أكثر.



أبوعزيز كم سنة لك في الفن حتى الآن؟



٭ رد ضاحكا الحقيقة لا أذكر، المشوار طويل منذ ان عملت عام 1996 كمساعد مخرج مع المخرج الراحل عبدالعزيز المنصور.



ما شاء الله رحلة طويلة بدأتها كمساعد مخرج والى الآن وتعاملت خلالها مع كبار النجوم في الكويت والخليج فما هو تقييمك لهذه الرحلة ومدى رضاك عنها؟



٭ أنا اعتقد انني محظوظ بأنني عملت مع النجوم وأنا صغير، واعتبرها مجازفة ان أبدأ حياتي العملية من قمة الهرم، مما حملني مسؤولية كبيرة وشكل ضغطا كبيرا عليّ في كل عمل كنت أقدمه وإلى الآن.



هل يسعدك ان يقال انك عراب المخرجين حاليا في الكويت والخليج؟



٭ أكيد شيء يسعدني كثيرا ولا نقص في أي واحد من زملائي المخرجين الآخرين، فأنا عملت مثلا مساعد مخرج مع المخرج الراحل «كاظم القلاف»، وعملت ايضا مساعد مخرج مع المخرج الكبير أحمد المقلة إلى أن أصبحنا زملاء، ومن بعدها تواجدت مع جيل من المخرجين المميزين الذين ظهرنا معا في هذه الفترة مثل محمد القفاص وعلي العلي بالاضافة للمخرجين الشباب في الكويت، وفي النهاية كلنا زملاء وتجاربنا تكمل بعض.



كنت احد تلامذة الراحل عبدالعزيز المنصور فمن تعتبرهم تلاميذك من المخرجين حاليا؟



٭ المخرجون الشباب الذين عملوا معي في بدايتهم منير الزعبي، وهو مخرج رائع وفي تطور مستمر وذكي في اختياراته واعماله تشهد بذلك، ويكفيه ان في آخر 10 سنين لا يوجد عنده عمل غير ناجح، وهناك ايضا جمعان الرويعي من البحرين وخالد جمال مخرج شاطر ويجيد القيادة في اللوكيشن، بالاضافة لعبدالله التركماني فكل واحد منهم لديه شيء يميزه عن الآخر.



اتفقنا انك مخرج ناجح ولكن هل تتفق معي بأنك كنت ممثلا عاديا؟



٭ ضاحكا الله الله «ليه كده» وأكمل بالفعل أنا لم أحب التمثيل، أنا كنت أرغب في أن أجرب وأعيش الحالة التي يشعر بها الممثل وهو يمثل امام الكاميرا، وبعد ان حققت هذه الرغبة اتجهت للاخرج، ولكن دعني أوضح لك ان تجربتي كممثل أفادتني كثيرا في عملي كمخرج.



هل من المهم ان يكون بداخل كل مخرج ممثل؟



٭ طبعا والا كيف اوجه الممثل داخل اللوكيشن في اعمالي لأنه ومن خلال تجربتي احيانا يحدث عند الممثل «بلوك» وقت التصوير يريد ان يعبر ولكنه لا يستطيع وأنا أعرف سبب ما حدث له لأنني سبق أن مريت بهذا الموقف وأعلم أنه حاليا متوتر ومنزعج، وتمثيلي ايام المعهد العالي للفنون المسرحية افادني كثيرا في مثل هذه الحالات ومن خلالها تعلمت كيف اوجه الممثلين.



هل تذكر احدا من ابناء دفعتك ايام الدراسة في المعهد؟



٭ الدفعة كلها كان عددها 6 شباب وفتاة واحدة، منهم محمد راشد العقروقة، الله يرحمه، الذي اطلق الفنان طارق العلي اسمه على مسرحه، والثاني كان الصحافي حسن علي علي، الله يرحمه، الذي كان يعمل في جريدة الوطن، والثالث كان الفنان علي السميري، الله يرحمه، والمخرج العماني انيس الحبيب الذي رحل عن دنيانا قبل اسبوعين، ولم يتبق سوى انا ومنى الشكري التي تعمل حاليا في مجال التربية والتعليم، والاعلامي البحريني سامي هجرس الذي يعمل حاليا مستشارا في وزارة الاعلام البحرينية.



سبق لك أن أخرجت أعمالا سينمائية وتلفزيونية ولكن لم نشاهدك مخرجا لأعمال مسرحية ليش؟



٭ في بداياتي أخرجت فيلم «شباب كول» مع المنتج حمد بدر بطولة مشعل القملاس ومحمد الرشيد وفاطمة عبدالرحيم في أول ظهور لها، وفي المسرح عملت كمساعد مخرج في مسرحية «صح لسانك» مع النجم طارق العلي وقبلها عملت مساعد مخرج مع د.حسين المسلم في مسرحيتين.