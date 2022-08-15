واصل نادي باريس سان جرمان عروضه القوية محققا فوزه الثاني على التوالي السبت، عندما فاز 5-2 على ضيفه مونبلييه بينها ثنائية للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت تعادلا صعبا لموناكو أمام رين 1-1.



وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي مونبلييه ثامنا مع ثلاث نقاط. واستهل «باريس» الموسم بقوة من خلال تتويجه بلقب كأس الأبطال الفرنسية عندما تغلب على نانت 4-0، ثم استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لفرنسا بفوز ساحق على كليرمون 5-0 الأسبوع الماضي. لكن أبرز ما يشفي غليل نادي العاصمة الفرنسية هو المستوى الكبير الذي ظهر عليه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعول عليه كثيرا هذا الموسم بعد أداء هزيل في موسمه الأول. في مباراة ثانية، موناكو المنقوص بتعادل مع رين 1-1.



المانيا



مع عودة ابن النادي الضال تيمو فيرنر بعد موسمين مع تشلسي الإنجليزي وإيجاده الطريق إلى الشباك، واصل لايبزيغ تعثره بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 2-2، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني في كرة القدم السبت. وبعد مرحلتين من «البوندسليغا»، أضاع لايبزيغ الساعي إلى منافسة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند على البطولة المحلية، أربع نقاط ليقبع في المركز الحادي عشر مع نقطتين، فيما حل كولن ثانيا مع أربع نقاط.



وفي ظهوره الأول مع لايبزيغ، افتتح فيرنر التسجيل لفريقه القديم الجديد في الدقيقة 36 من المباراة التي دخلها أساسيا.



وأدرك فلوريان ديتس التعادل لكولن بعد أربع دقائق (40). وعلى غرار لايبزيغ، فشل باير ليفركوزن أيضا في تحقيق فوزه الأول في الدوري الألماني، بخسارته على أرضه أمام أوغسبورغ 2-1. وهذه هي الخسارة الثانية تواليا لليفركوزن الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بعدما مني بهزيمة افتتاحية بهدف نظيف أمام دورتموند الأسبوع الماضي.



وفي مباريات أخرى، تعادل فيردر بريمن مع شتوتغارت 2-2، وهرتا برلين مع أينتراخت فرانكفورت 1-1، فيما فاز هوفنهايم على بوخوم 3-2. وتعادل شالكه أيضا مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2-2.