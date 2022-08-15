استهل نادي ميلان حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على ضيفه أودينيزي 4-2 السبت، صمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي في كرة القدم، فيما حقق غريمه الإنتر فوزا في الأنفاس الأخيرة على ليتشي 2-1.



وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل رباعية ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، والكرواتي أنتي ريبيتش (15 و68)، والإسباني إبراهيم دياز (46)، فيما أحرز البرازيلي رودريغو بيكاو (2) والمغربي آدم ماسينا (45+4) هدفي الضيوف.



وبهذا الفوز الافتتاحي، خطف ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي أودينيزي خالي الوفاض.



وحقق لوكاكو بداية مثالية في عودته إلى الإنتر بعدما سجل هدفا قبل مرور دقيقتين على بداية المباراة أمام ليتشي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، ورفض فريق ماركو باروني أن يرضخ لخصومه، وأدرك التعادل بعد أقل من دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني عن طريق الغامبي أسان سيساي، غير أن الظهير الهولندي دنزل دامفرايز خطف الأضواء بإحرازه هدف الفوز لإنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4).



وفي مباراة أخرى، تلقى مونتسا الصاعد حديثا خسارته الأولى في «سيري أ» على يد تورينو 2-1، فيما فاز أتالانتا خارج أرضه على سامبدوريا 2-0.



وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الأولى، حيث يستضيف فيرونا نظيره نابولي في المواجهة الأولى، فيما يخوض ساسولو بداية صعبة عندما يحل ضيفا على يوفنتوس.