عبدالكريم العبدالله



شكّل وزير الصحة د.خالد السعيد لجنة لدراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية او من يفوضه وعضوية قطاع الرقابة الدوائية والغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية من وزارة الصحة، فضلا عن عضوية اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات ووزارة التجارة والجمعية الصيدلية.



وتختص اللجنة بدراسة المقترحات التي من شأنها الإسراع في تنفيذ القوانين ذات الصلة في ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية ودراسة سياسات وإجراءات استيراد الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية، والتأكيد على تطبيق كل القوانين والقرارات المنظمة للعمل ووضع آلية لتلافي الملاحظات والمخالفات.



كما تختص بدراسة مشاريع القرارات الوزارية أو التعديلات على القوانين، وذلك بهدف تطوير العمل.