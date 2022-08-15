آلاء خليفة



أشاد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمــد زيــد العتيـــبي بقرارات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتوجيه مؤسسات الدولة إلى الاستعانة بالمتقاعدين في مختلف التخصصات وجميع المجالات.



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن توجيه سمو الشيخ أحمد النواف إلى الوزراء باستقبال المواطنين والمواطنات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، بالإضافة إلى توجيه الوزارات والمؤسســـــات والهيئات الحكومـيــة للاستعانـــة بالمتقاعديـــن الكويتـــيين أصحاب الخبرات والشهادات العلمية، وتكويت الوظائف الاستشارية التي يستطيع أبناء الوطن القيام بها، هي خطوة تعكس مدى تفهم سموه لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وتعطي المزيد من التفاؤل بمرحلة جديدة ستعيشها البلاد نحو المزيد من التطور والإصلاح.



وأضاف أنه آن الأوان للنظر إلى أبناء الوطن أصحاب الشهادات العليا من حاملي «الماجستير والدكتوراه» للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في النهوض بالكويت وتطوير مؤسساتها والبنى التحتية بالمشاركة في المشاريع الوطنية للوصول إلى كويت جديدة 2035.



وناشد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء زيادة الاستعانة بأصحاب الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة وجهات العمل المختلفة والمجالس الاستشارية، من أجل المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها والحفاظ على ثروات البلاد ومكتسباتها.



ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يمد سمو الشيخ أحمد النواف بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد خطاه ‏للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغيد للمواطنين.