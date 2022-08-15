الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت الدوحة في التزين بأعلام الدول الـ 32 المشاركة في مونديال قطر 2022، وذلك قبل انطلاق البطولة في 20 نوفمبر المقبل، حيث تزينت شوارع الدوحة والمباني بوضع الشعارات ولافتات الترحيب على واجهات الأبراج بمنطقة الدفنة، وجميع مناطق دولة قطر.



وتوشح مبنى وكالة الأنباء القطرية بشعار يحمل عنوان «استكشف» باللغتين العربية والإنجليزية، وقد امتد على طول المبنى، كما تزين مبنى اللجنة الأولمبية القطرية بألوان «العنابي»، حيث طالبت اللجنة بالتشجيع بصوت واحد ومساندة المنتخب القطري بكل قوة في المونديال العالمي، فمن خلال الملصق الذي حمل صورة قائد المنتخب حسن الهيدوس.



أما تميمة كأس العالم قطر 2022 (لعيب)، فقد سجلت حضورها في جميع مناطق وشوارع الدوحة، حيث ترمز إلى شخصية مرحة جاءت من عالم افتراضي لا يمكن معرفة جنسها، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ.



إلى ذلك، حصل ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس»، لينضم بذلك إلى سلسلة الستادات المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لهذا العام، الحاصلة على هذا التصنيف المرموق من فئة الخمس نجوم.



ومن المقرر أن يتم تدشين ستاد لوسيل بإقامة كأس سوبر لوسيل الذي يجمع بين بطلي الدوري في مصر والسعودية يوم 9 سبتمبر المقبل.. وشهد الستاد إقامة أول مباراة منذ إنشائه وجمع بين العربي والريان في ديربي الكرة القطرية والتي انتهت بفوز العربي 2-1 في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري.



من جانب آخر، تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري، حيث يلتقي السيلية مع قطر في الـ 5:25 مساء على ستاد خليفة الدولي، ثم الوكرة مع أم صلال في الـ 7:35 مساء على ستاد الثمامة، وتستكمل مباريات الجولة غدا بإقامة مباراتين أيضا يلتقي في الأولى العربي مع المرخية في الـ 5:25 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والثانية تجمع بين الدحيل والريان في الـ 7:35 مساء، وتختتم الجولة الأربعاء بمباراتي السد مع الأهلي على ستاد أحمد بن علي، في الـ 5:25 مساء، ويليه الشمال مع الغرافة في الـ 7:35 مساء على ستاد الثمامة، ويتصدر النادي العربي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.