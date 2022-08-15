ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم ان النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج ستقام في البصرة، حسب بيان صادر عنه الاحد تزامنا مع زيارة وفد من اتحاد كأس الخليج العربي الى الكويت الدولة البديلة لإقامة خليجي 25.



ويأتي بيان الاتحاد العراقي لكرة في وقت أشارت فيه أنباء أثيرت حول عزم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج نقل خليجي 25 الى الكويت لعدم استكمال متطلبات اقامة البطولة في البصرة.



وجاء في البيان ان «زيارة اللجنة التفقدية المكلفة من اتحاد كأس الخليج العربي الى الكويت هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة البديلة».



وأضاف «اتحاد كأس الخليج نفى الأنباء التي اثيرت حول عزمه نقل خليجي 25 الى الكويت».



واستضافت الكويت النسخة الثالثة والعشرين من البطولة بين أواخر 2017 ومطلع عام 2018 وتوج المنتخب العماني بلقبها.



وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق الغنية بالبترول، لإقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنى التحتية مرتبطة بستاد الميناء الدولي.



ويطالب العراق منذ اكثر من عشر سنوات باستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979 عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على ستاد الشعب الدولي وتوج بلقبها.