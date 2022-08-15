قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد الموافق 2022/8/14 يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي (T4) وعدد من النقاط الأمنية بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان وذلك للاطلاع على الاستعدادات والجاهزية.

استهل الخالد جولته بتفقد مطار الكويت الدولي (T4) وقاعة التشريفات، وكان في استقباله عدد من القيادات الأمنية، واطلع على آلية الإجراءات المتبعة في الدخول والخروج والتعاون بين القطاعات الأمنية والإدارة العامة للجمارك في إطار منظومة العمل المتكامل.

وأثنى الخالد على كفاءة رجال الأمن العاملين في المطار، وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مؤكداً ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المسافرين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

ثم قام الخالد بتفقد عدد من النقاط الأمنية في منطقة جليب الشيوخ، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، واطلع على الاستعدادات والجاهزية وآلية عملها والمهام التي تقوم بها، واختتم جولته بتفقد منطقة خيطان، وبناءً على تعليمات الخالد تم عمل حملة أمنية مفاجئة، وعمل نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المنطقة، وتم ضبط عدد من المخالفين.

وشدد الخالد على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة والانتباه واليقظة الدائمة، وتقديم المساعدات الإنسانية والأمنية للجميع وبأقصى سرعة.

وأعرب الخالد عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهد كبير من أجل ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكداً أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين.