ألاء خليفه

أعلن الأمين العام لجامعة الكويت بالانابة والمتحدث الرسمي لها د. محمد زينل، عن فتح جامعة الكويت باب تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الاجانب من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بالدراسة في الجامعة على نفقتهم الخاصة خلال الفترة من يوم الاحد 21 الجاري ولغاية يوم السبت 27 الجاري، وذلك بناءً على قرار مجلس الجامعة رقم 4/2022 المنعقد بتاريخ 4/7/ 2022 وعلى توجيهات مدير الجامعة د.يوسف الرومي، بضرورة سرعة تطبيق قرار مجلس الجامعة بالسماح للطلبة الاجانب الراغبين بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة ودعمه الكامل لتذليل كل الصعوبات والبدء باستلام طلبات الالتحاق ابتداءً من الفصل الدراسي الاول 2022/2023 .

وبين زينل أن تقديم الطلبات سيكون الكترونيا للطلبة الاجانب المقيمين في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الاميركية وخريجي الثانوية الانجليزية ( لطلبة مدارس الكويت فقط ) ، اما الطلبة الاجانب المقيمون في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من يوم الاحد 21 الجاري ولغاية يوم الخميس 25 الجاري مصطحبين معهم المستندات والاوراق اللازمة.

واوضح ان تقديم طلبات الالتحاق سيكون باستخدام شبكة الانترنت من خلال الدخول على نظام القبول الالكتروني .