قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، إن مفاوضات بلاده النووية مع القوى الكبرى حققت تقدما نسبيا لكنها لم تلب جميع المطالب المشروعة لبلاده.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي، أن "هناك أرضية للاتفاق شريطة مراعاة خطوطنا الحمراء التي تحقق مصالح البلاد الأساسية".

وأوضح أن المفاوضات في مرحلة متقدمة وأن التوصل لاتفاق مرهون بتحقيق مطالب بلاده التي وصفها بالمشروعة.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري قد شارك مطلع الشهر الجاري في جولة جديدة من المفاوضات النووية بين بلاده والقوى الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا بغية رفع الحظر عن بلاده وعودة جميع الأطراف الى تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل أواخر شهر يوليو الماضي في مقال نشره بصحيفة (فاينانشال تايمز) أنه اقترح مسودة نص جديد تتناول بالتفصيل رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي".