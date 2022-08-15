أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين بدءا من 21 أغسطس الجاري حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ودعت في بيان صحافي، الراغبين بالتسجيل لمراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين - السالمية - شارع البحرين - مقابل جمعية السالمية - ثانوية هند سابقاً، وللتواصل عبر الأرقام الآتية: 25723390 - 25755613 من الساعة 9 صباحاً إلى 11 ظهرا.

وبخصوص المستندات المطلوبة للالتحاق بينت أنها كالتالي: صورة ( شهادة إثبات إعاقة - شهادة الميلاد - بطاقة المدنية - الشهادة الدراسية - عدد ٣ صور شخصية - التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت - جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانوني - شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض السارية أو المعدية - شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض النفسية - شهادة المكلف برعاية إن وجدت).