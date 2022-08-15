تبحث أكبر جامعة في المجر حاليا فكرة تحويل الدراسة إلى فصول دراسية عبر الإنترنت، بالنسبة لجزء من برامجها خلال فصل الشتاء، بغرض توفير تكاليف التدفئة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيبسزافا" المجرية عن أشخاص لم تكشف عن هويتهم.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن جامعة "أوتفوش لوراند" المعروفة قد تغلق المباني التي يتم فيها تدريس العلوم الطبيعية

، وهي الجزء الأكثر استخداما للطاقة في الحرم الجامعي، وذلك خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى آذار/مارس، بحسب ما أوردته الصحيفة اليومية التي تتخذ من بودابست مقرا لها اليوم الاثنين.



من ناحية أخرى، نقلت قناة "إيه تي في" التلفزيونية عن نقابة المعلمين القول، إنه من الممكن أن تحذو مؤسسات دراسية أخرى في جميع أنحاء المجر حذو جامعة "أوتفوش لوراند".



جدير بالذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت في أوروبا، كما أن الانقطاع الروسي المحتمل للامدادات يهدد بحدوث المزيد من التعقيد في قطاع الطاقة بالقارة.