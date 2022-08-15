يراقب كلب كانيش (بودل) بقلق وهو مربوط بإحكام طبيباً بيطرياً يخزه بإبر رفيعة في ظهره وقوائمه، إذ يُقبل عدد متزايد من أصحاب الكلاب والقطط في الصين على توفير العلاج لحيواناتهم الأليفة بواسطة الوخز بالإبر.



وتشهد عيادة الطب الصيني التقليدي هذه في بكين ازدحاماً، صباحاً ومساءً، لحيوانات من مختلف الأحجام، حتى الارانب.



وبات كثر يفضّلون هذا النوع من العلاجات على تلك البيطرية المألوفة، كونه أقل حدة وتأثيرات جانبية منها.



وأوضح صاحب كلب الكانيش جاي شونيو (38 عاما) لوكالة فرانس برس أن "ميزة الطب الصيني التقليدي تكمن في انه لا يعتمد على الجراحة ، ولذلك تتضاءل نسبة معاناة الحيوان وكذلك مدة مرحلة شفائه".



ويعاني كلبه دونيو (ثلاثة اعوام) داء ليغ كالفيه بيرثيز الذي يصيب رأس وعنق عظم الفخذ ويؤدي إلى تكدسهما مع التهاب في المفاصل وألم وينتج من كل ذلك عرج في اثناء المشي.



واوضح جاي الذي يعمل في مجال التمويل "لقد كان يعاني ألماً شديداً لدرجة أنه لم يعد يستطيع وضع قائمه على الأرض وفقد شهيته".



وأضاف "نصحني طبيب بإزالة رأس عظم الفخذ. لكنني لم أرغب في ذلك لأن لدي كلب كانيش أخر مر بالمعاناة نفسها ، وتألم كثيراُ من جراء العملية واثارها."



- مزمار خيزران - نصحه أحد الأصدقاء بتجربة الوخز بالإبر في هذه العيادة التي افتتحها الطبيب البيطري لي وين ( 68 عاماً) في العام 2016.



وروى "بعد خمس أو ست جلسات، لمسنا النتائج. تمكن دونيو من المشي وحتى الركض قليلاً الآن".



ويُصدر الطبيب البيطري تشخيصه بناء على فحص جسامة الحيوان وعينيه ولون لسانه، ويأخذ نبضه ويطرح أسئلة على صاحبه. ثم يشكّ إبره في نقاط الوخز بالإبر الخاصة بالقطط والكلاب.



وقال لي وين الذي يعمل في هذا المجال منذ 46 عاماً "من بين عشر حيوانات استقبلها في المتوسط يوميا ، يتمرد دائماً واحد أو اثنان على العلاج".



وشدد على ضرورة أن يتواصل الطبيب مع الحيوانات ويعاملها بلطف ويطمئنها إلى أنه لا يريد إيذاءها.



ويساهم لي وين في استرخاء مرضاه بواسطة موسيقى ناعمة يبثها في عيادته ويُسمع فيها صوت مزمار خيزران و زقزقة طيور.



-مشلول- على غرار الانسان وبمجرد شك الإبر، يقوم الطبيب البيطري بتحفيز النقاط بمصباح تدفئة توضع فيه أقراص من عشبة النار وهو ما يسمى العلاج بـ"الكي".



من المفترض أن يكمل هذا العلاج الوخز بالإبر ويتيح التقليل من نسبة الروماتيزم وكذلك آلام العضلات والمفاصل.



ويعالج الطبيب البيطري بشكل رئيسي حالات الشلل وضعف الأطراف والصرع والألم واحتباس البول.



يمكن أيضًا استخدام الوخز بالإبر في حالة عدم توافر علاج آخر، كما هي الحال مع كلب لابرادور ذكر اسمه شاوميه (12 عاماً) يعاني ضغطا عصبيا في أسفل ظهره وظهور منقار الببغاء نتيجة تدهور الغضروف .



وروت ما لي (41 عاماً) لوكالة فرانس برس أن كلبها "في ايلول/ سبتمبر الماضي، لم يتمكن بعد السباحة من الوقوف مجدداً على قائميه.



وأخبرنا الطبيب البيطري بعد ذلك أن من المستحيل علاجه وأنه سيصاب بالشلل" .



وأضافت: "بفضل الوخز بالإبر ، لا يزال يعاني صعوبات ، لكنه يمشي بشكل طبيعي حتى أنه يركض".



ويبلغ متوسط سعر الجلسة ما بين 360 إلى 390 يوانًا (من 52 إلى 57 يورو)، وهو سعر مقبول بالنسبة لمعظم اصحاب الحيوانات الاليفة في بكين.



- أبقار ودجاج - وقالت يانغ ليهوا (65 عاماً)، المتقاعدة التي جاءت مع كلبها نيانيان المصاب بانزلاق غضروفي "في المرة الأولى، كان خائفا وتحمل العلاج فقط خمس دقائق".



لكن الوضع اختلف الان وبات"يحب ذلك! بعد الجلسة يشعر بالراحة لدرجة أنه ينام في السيارة في طريقه إلى المنزل"، على قولها.



ويعود الوخز بالإبر لدى الحيوانات إلى زهاء ستة قرون في الصين ، بحسب البروفسور لي.



واستخدم للمرة الاولى في علاج الأبقار والأغنام والخيول والأرانب أو حتى الدجاج. وتطبيقه على الكلاب والقطط هو الاحدث .



وأكد البروفسور لي أن "الهدف من الطب الصيني التقليدي ليس إحلاله محل الطب العادي" لأن "كلاهما له نقاط قوته" و "مكمل" للاخر.



ولا يزال سوق الوخز بالإبر الحيواني محدوداً حالياً.



ولكنه بحسب البروفسور لي "يكتسب شعبية منذ العام 2016". و"مع ازدياد مستويات التعليم وظروف المعيشة والدخل، يدرك المزيد من الناس فوائد هذا الطب"، على ما قال.