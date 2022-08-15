واصل منسوب المياه في نهر الراين الانخفاض على نحو ملحوظ جراء الطقس الجاف في ألمانيا، ما قد يؤثر على عدد سفن الشحن التي يمكن أن تسير على طول الممر المائي.



وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، فإن مستوى المياه في منطقة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، وهي منطقة مهمة لقطاع الشحن النهري، يبلغ حتى صباح اليوم الاثنين 32 سم، أي أقل بمقدار 5 سم مقارنة بأمس الأحد.



وبحسب تنبؤات الهيئة، يمكن أن يتذبذب منسوب المياه بين 31 و 33 سم هذا الأسبوع.



وأظهرت بيانات الهيئة أن العمق الفعلي للقناة عند كاوب يبلغ 43ر1 متر.



وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع من انخفاض منسوب المياه في النهر، واضطر الربابنة لأن يأخذوا غاطس السفينة في الحسبان عند تحميل حمولتهم.



وقد تضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وسيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية.